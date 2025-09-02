Filogonio Naxin Entrevista Dibujada

Nos reunimos en el estudio del artista mazateco hace varios meses para realizar esta entrevista que finalmente publicamos ahora, después de varias travesías aprovechamos el momento del recorrido por la vieja Europa de este artista de los pueblos originarios, para mostrartela.

Filogonio Naxin nació en Mazatlán, Villa Flores, Oaxaca desde muy joven empezó a pintar por su cuenta, sin maestros, y poco a poco fue creando su propio estilo. En sus cuadros aparecen muchos colores y formas que cuentan historias sobre dos cosas muy importantes para él: cuidar la naturaleza y recordar sus raíces mazatecas.

Le gusta inspirarse en sus sueños, de donde saca ideas para los dibujos y los colores. Para pintar no usa materiales comunes, sino pigmentos que obtiene de cosas naturales, como carbón, plantas y otros elementos vivos. Su manera de trabajar es muy creativa: a veces mancha, otras salpica, difumina, recicla y mezcla todo lo que encuentra. Así ha logrado inventar un estilo propio que no solo muestra su cultura, sino también una forma de hablar con el mundo a través de la pintura y el dibujo.

El trabajo de Filogonio Naxin es una muestra de color y figuras que dan forma su lenguaje pictórico en la defensa del medio ambiente y de sus raíces mazatecas. En la exploración de sus sueños, aparecen los trazos y los pigmentos naturales que reflejan el imaginario familiar y personal.

V1: Migramos a otro lado por un mejoramiento de vida.

V2: Gente Humilde

