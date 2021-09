Más de 30 millones de personas no pueden estar equivocadas, FIFA es uno de los juegos más apasionantes, y es por eso que al año acumula tal cantidad de jugadores (y aumentando cada vez más). Pero siempre han buscado ampliar la experiencia con la música más vibrante del momento y saben como chutar fuerte con su selección.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El FIFA22 está más lleno de canciones que nunca y la playlist -que también está en Spotify- incluye 47 canciones tan variadas como los uniformes de las selecciones que pueden escoger los gamers del mundo entero.

Si ya es emocionante gambetear, barrerte, cabecear y disparar de larga distancia en la pantalla, lo es más todavía cuando suenan temas que agregan emociones adicionales. Teniendo al ídolo francés Kylian Mbappe en su portada, FIFA22 ofrece escuchar a Little Simz, la hip-hopera inglesa que tiene en su álbum Sometimes I Might Be Introvert a uno de los más calientes del año; de ella suena “Fear No Man”

Para los seguidores del indie FIFA22 ofrece rolas de CHVRCHES (“Good Girls), girl in red (Aparment 402”) y Glass Animals (“I Don´t Wanna Talk (I Just Wanna Dance), pero también le hace espacio a los boomers que son hinchas de My Morning Jacket (“Love Love Love”).

En FIFA22 hay astros electrosos como Martin Garrix (“Followers” con Area 21) al lado del soul elegante y lustroso de Jungle (“Talk About It”). Música actual, videojuegos y futbol… una combinación ganadora para sentir que la felicidad brota tras de presionar el botón y comenzar el game.

La versión Volta y sus canchas repartidas por los más pintorescos barrios del mundo tiene una playlist de otras 62 canciones que merecen una revisión propia, pero mientras tanto hay que darle play al FIFA22.