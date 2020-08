La compañía creadora de FIFA 21, Electronic Arts (EA), confirmó que los jugadores no podrán disfrutar de un crossplay en la edición de este año.

En los últimos días EA ha lanzado varios tráilers y gameplays de la próxima edición del juego de fútbol más popular en el mundo.

Los rumores que corrieron desde la primera demostración del FIFA 21 acerca de un crossplay fueron tema de gran discusión en diferentes foros.

Los seguidores de este juego especularon que, quizás en la edición de este año, EA permitiría jugar entre diferentes consolas; sin embargo, se han desmentido los rumores.

En un tweet publicado por FIFA Direct Comunications en respuesta a un fanático que hizo una pregunta acerca del tema, se confirmó que no se permitirá este crossplay.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020