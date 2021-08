Ficheras Take Over The Machine, proyecto del productor acapulqueño Salvador Perdomo, anda de estreno con su álbum Estereo infidelidad.

Si aún no estás familiarizado con Ficheras, agárrate que lo que estás por experimentar es algo completamente fuera de este mundo. Estereo infidelidad es un material que se sale de lo cotidiano combinando beats, samples y sonidos inspirados en lo retro pero que, a su vez, se sitúan en lo futurista.

El álbum completo es una travesía en el tiempo. Si bien la electrónica siempre se ha caracterizado por ver hacia el mundo tecnológico, Ficheras Take Over The Machine han optado por llevarla a otro nivel con samples extraídos de viejas películas VHS y un lanzamiento en formato casete que termina por captura la esencia del proyecto.

Además, complementando la música, también se ha creado toda una parte visual, para el cual Perdomo trabajó con el estudio Laboratorio Noa Noa. Su primer video fue para el tema “Showgirl (Programmed lust)”, un bizarro trip que tiene como protagonista a la show girl queen más grande de Acapulco, Alejandra Bogue.

Así que ya sabes, date un buen trip al ritmo del peculiar lo-fi / new trash de Ficheras Take Over The Machine, material que sin duda sonaría en una invasión extraterrestre.

Foto de portada tomada del Instagram del proyecto.