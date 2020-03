El coronavirus nos está arruinando la vida social de muchas formas, pero la que más nos duele es la de los festivales y conciertos cancelados. Afortunadamente muchos agentes de la industria cultural se están organizando para ofrecer una manera distinta de disfrutar la música con festivales virtuales.

Aunque sabemos que la emoción de ir a un festival o ir a un bar a escuchar música en vivo no se compara con escucharla a través de tu computadora, sí es un escape a la rutina ya sea que continúes yendo a tu trabajo y no puedas salir el fin, o estés haciendo home office y quieras hacer algo diferente.

Aquí te dejamos algunos una selección de estos eventos digitales y te platicamos de qué van. Elige el que más te acomode y dile a tus amigos:

Defected Virtual Festival

Este festival está auspiciado por el sello londinense Defected Records. Su propuesta serán 12 horas seguidas de música house transmitida en vivo desde el Ministry Of Sound. Algunos de los Djs convocados son Simon Dunmore, Monki, Sam Divine, Low Steppa, The Shapeshifters, Melvo Baptiste, Joey Negro, Dan Shake y Darius Syrossian.

Fecha: 20 de marzo.

Sigue el evento de Facebook y activa tu recordatorio.

Cuarentena Fest

Esta es una iniciativa que ofrecerá cuatro conciertos diarios de 50 artistas independientes españoles, la idea es hacer más llevadero el confinamiento también de los artistas ya que estos transmitirán a través de Youtube desde sus casas. Algunos de lso que podrás escuchar son Carlota, Papá Topo, El Petit de Cal Eril, Cuchillas, Lashormigas, Pixel de Stael y Cariño.

Fechas: Del 16 al 27 de marzo.

Entra en su sitio oficial y sigue la transmisión.

Ultra Virtual Audio Festival

El icónico festival Ultra organizó este evento luego de cancelarse su versión física en Miami. Se alió con la compañía de audio SiriusXM para lanzar UMF Radio, canal a través del cual se podrá escuchar el festival. Algunos de los Djs convocados son Major Lazer, Afrojack y Armin van Buuren.

Fecha: Desde el 20 de marzo.

Sigue la transmisión en su sitio oficial.

We Shall Overcome / Isolation Fest 2020

Para ver este festival tendrás que entrar a un grupo de Facebook, en este 30 artistas se conectarán durante más de 12 horas y tocarán un set de 20 minutos desde su casa. Pero no es tan sencillo, este evento también tiene la intención de recaudar fondos para las personas de escasos recursos en este periodo de aislamiento. Algunos de los talentos son Grace Petrie, Attila the Stockbroker, The Wakes, Phil Odgers, Jess Silk, Boss Caine, Headsticks, Naomi Bedford & Paul Simmonds y Steve White & The Protest Family.

Fecha: 11 de abril.

Este es el grupo de Facebook a través del cual tendrás acceso al evento.

La Unión Hace La Fiesta

Este evento presume de ser el primer festival latinoamericano online. En él se reunirán una docena de bandas de México, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia, entre ellas Karamelo Santo, Royal Club, Tango Party, Dr. Krápula, República Fortuna, Gran Matador, Big Javi & Los Tenampa y Triciclo Circus Band. La transmisión será a través de su página en Facebook.

Fecha: 28 de marzo.

Síguelos en Facebook.

#YOMEQUEDOENCASA

Este evento reunirá a artistas de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá y El Salvador en un fin de semana de fiesta a distancia, y es que además de apoyar para distraernos de la contingencia de salud que estamos viviendo en el mundo, la idea es que estos artistas, que también se vieron afectados por la cancelación de eventos tengan difusión a través de redes sociales.

Fecha: Del 18 al 22 de marzo.

Accede al festival en este evento en Facebook.

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Defected Records.