Verano a la vista. Época para tomar las calles, para salir. Ir a conciertos, por ejemplo. ¿De rock? Idealmente. ¿Qué tal un poco de punk, emo, garage y lo que se anexe en el camino? ¿Qué tal darnos una vuelta por el festival Verano Peligroso?

Efectivamente, es así como surge el festival Verano Peligroso: por las puras ganas de pasarla bien. Un espacio para el talento emergente y consolidado, para la vieja y la nueva guardia. Una plataforma donde la guitarra es reina y el riff rey ante los súbditos que creen en esa religión llamada rock and roll.

Con 15 bandas confirmadísimas, festival Verano Peligroso da a conocer un cartel integrado por Tolidos, Hulespuma, Seguimos Perdiendo, Say Ocean, Los Viejos, Margaritas Podridas, Barney Gombo, Camiches, The Froys, Moorelo, Ray Coyote, Vondré, Skates, Marc! y Almost Done.

La cita es el sábado 16 de julio en La Maraka (Salón), un espacio ubicado en Mitla 410, Esq. Av. Eugenia, en la colonia Narvarte. Los boletos puedes comprarlos desde ya dando clic aquí. ¿Allá nos vemos?