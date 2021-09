La 24 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) tiene todo preparado para llevarse a cabo de forma presencial y virtual (giff.mx) del 17 al 26 de septiembre con casi 200 películas provenientes de 52 países. Muchas historias serán proyectadas en pantalla grande en León, San Miguel de Allende e Irapuato, entre conferencias y homenajes. Todo de manera gratuita.

Este año destaca la participación de Udo Kier, quien ofrecerá una conferencia en línea, mientras la actriz María Rojo será homenajeada al lado de la guionista Beatriz Novaro en una edición del GIFF dedicada a Ernesto Herrera, cofundador del festival. Las fechas ya están apartadas: en León del 18 al 20 de septiembre, en San Miguel de Allende del 21 al 23 de septiembre y en Irapuato del 24 al 26 de septiembre. Tres ciudades que serán testigo de las competencias por Largometraje México, Largometraje Ficción Internacional, Largometraje Documental Internacional, Cortometraje Documental, Cortometraje Ficción, Cortometraje Animación, Cortometraje Experimental, Cortometraje México, Cortometraje Guanajuato y Cortometraje Realidad Virtual. Se destaca que la Selección Oficial de Largometraje México está compuesta este año por: Noche de fuego (Tatiana Huezo), Los días francos (Ulises Pérez Mancilla), Distrito Olvido (Thom Díaz), Mírame (Pavel Cantú), Guiexhuba (Sabrina Muhate), Los hermosos vencidos (Guillermo Magariños), Malibú (Víctor Velázquez), Lo que queda en el camino (Danilo do Carmo y Jakob Krese), Mapa de sueños latinoamericanos (Martín Weber) y Fiesta nacional (Augusto De Alba). Hablando de largometrajes internacionales, sobresalen Hive (Kosovo) de Blerta Basholli, Fucking with nobody (Finlandia) de Hannaleena Hauru, Careless crime (Irán) de Shahram Mokri, The face of anonymous (Canadá) de Gary Lang y Madalena (Brasil) de Madiano Marcheti, entre otros. Por otro lado, tendrá lugar Project Glamour, un escaparate para diseñadores de moda mexicanos; El Salón de la Crítica, un taller en línea de crítica cinematográfica; el afamado Rally Universitario, donde 60 participantes provenientes de 6 universidades del país desarrollarán un cortometraje en sólo 48 horas; y la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres, cuya vocera será Bárbara Mori. Mención aparte merecen Niños en Acción, con su taller de juguetes ópticos para pequeños cinéfilos; Cine Entre Muertos, con los filmes de terror The night house y The old ways; Locura de Medianoche, con cortometrajes transgresores; y Música + Cine, con las proyecciones de Freakscene: The story of Dinosaur Jr., We were there to be there y Summer of soul (…or, When the revolution could not be televised). Cada una de las sedes del GIFF contará con protocolos de prevención sanitara aprobados por la Secretaría de Salud. Para consultar la programación completa del Festival Internacional de Cine Guanajuato hay que estar atento de sus redes sociales oficiales y dar clic aquí.