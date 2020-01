Una lista de más de 40 artistas se han unido al cartel del Festival Download 2020, la cual está encabezada por The Distillers y Frank Carter and The Rattlesnakes. El festival se celebrará los próximos 12 y 14 de junio en el Donington Park de Reino Unido.

Anteriormente ya se había anunciado que como headliners este año tendrían a Kiss, Iron Maiden y System Of A Down. Además de que Deftones, Korn, Black Veil Brides, The Offspring y Disturbed ya habían sido confirmados.

Y entre la lista de los más de 40 recién agregados, también se encuentran Funeral For A Friend, Mastodon, Lacuna Coil, 3 Doors Down, Sepultura, Loathe y Alter Bridge.

Por si la música no fuera suficiente, también confirmaron el regreso de la WWE NXT UK al festival. Llevando al ring de Download a importantes estrellas de la liga de luchadores del Reino Unido como Walter, la campeona Kay Lee Ray, Tyler Bate junto con su compañero Trent Seven, el trío Gallus y más.

Download se ha colocado como uno de los festivales más importantes de rock y metal en Europa. Contando con la presencia de bandas como Def Leppard, Tool, Black Sabbath, Metallica, Muse, Guns N’ Roses, entre otros. Además de que actualmente son uno de los conciertos que buscan ayudar al planeta, teniendo como meta para el 2021 estar completamente libres de plástico.

Dando click aquí puedes conocer toda la información sobre los boletos y el line up completo de su próxima edición.