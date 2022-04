La Feria Material llega a su octava edición y se instala en una antigua fábrica de textiles en Santa María la Ribera.

La feria de arte contemporáneo que apoya voces e ideas innovadoras esta de regreso con una oferta de 60 expositores divididos en áreas de Galerías y Proyectos. Entre los que se encuentran:

Lodos, Pequod Co., Llano, Nordenhake, Machete y SAENGER Galería de Ciudad de México; PEANA y Colector de Monterrey; guadalajara90210 y Tiro al blanco de Guadalajara; Parallel /// Oaxaca ; Galería MUY de San Cristóbal de las Casas; Instituto de Visión, Bogotá; Art : Concept, París; Embajada, San Juan; Bureau, Nueva York; T H E P I L L, Estambul; Bombón Projects, Barcelona; Clima, Milán; Crisis, Lima; Chris Sharp Gallery, Los Ángeles; PIEDRAS, Buenos Aires; Et Al., San Francisco; SANDWICH, Bucarest; Voloshyn de Kiev, Salón Silicón, Lolitapank, nohacernada.org y Janet40 de CDMX; Deslave, Tijuana; La Cresta, Monterrey; Interior 2.1 y Save the artist, Guadalajara; CHÉRPIRI, Cherán; y Yope Projects Space, Oaxaca, entre otras.

Feria Material va del 28 de abril al 1 de mayo en Sabino 369 , Sta Maria la Ribera, CDMX.