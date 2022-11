Ferdinando Capacete es un productor originario de Sonora que lleva ya varios años trabajando desde la ciudad de Guadalajara para una variedad de talentos que van desde Austin TV, Belinda, Paty Cantú, Sandoval, Los Vikingos del Norte, y La Celestina, hasta talentos más emergentes como es el caso de Rosas, Wiro, y La Puga María, sólo por mencionar algunos.

Aunque su trayectoria no ha sido corta ni ha pasado desapercibida, apenas hasta hace unas semanas fue que Capacete por fin decidió componer para sí mismo, así como autoproducirse bajo el nombre de Ferdi con un primer sencillo titulado “Menadeo”, a través del cual reconoce su gusto por “el congal y la alegría”.

“La curiosidad de lanzar música nace de trabajar con muchos artistas de diferentes géneros. Así descubro cuánto necesito cantar y conectar.” comenta Ferdinando en su misteriosa autobiografía.

Para este primer lanzamiento, Ferdi también se inspiró en la obra visual de la artista performera Natalia Martínez Mejía y el alucinante universo sonoro de Esquivel.

“Todo empezó con un playlist que Natalia me envió, empecé a escuchar diferentes artistas sugeridos por ella y Esquivel me atrapó… justo ahí empecé a buscar crear algo old school pero que tuviera una frescura única… como si vinieras del pasado pero estás vigente en el presente, es difícil de explicar pero esa era la idea.” menciona Capacete en algún momento durante nuestra correspondencia.

“Empecé por un beat jocoso y eso me llevó a meter una guitarra que me transmitía algo playero, después vinieron unos órganos chistosos del tipo que sonaban en la época de Esquivel, empecé a distorsionarlos y a tocar melodías juguetonas que me pusieran simplemente de buenas, como si silbara feliz mientras camino. Después hubo la necesidad de agregar los metales que son las trompetas, trombones, sax… con la intención de crear una buya o una relajo como si fuera un congal, un escándalo para ser exactos. Disparos de metales, hits, algunas melodías también… y ya en ese punto me vino a la cabeza algo orquestal antiguo como una marimba, porque yo había escuchado orquestas de este estilo tocando en vivo en un parque cuando era niño y me ponía de buenas. Así que busqué al maestro Hilario Cigarroa, amigo mío para que literal experimentara lo que sea sobre la pista que yo había creado. Me mandó unas líneas hermosas de marimba pero tuve que destrozarlas, cambiar su orden, distorsionarlas, agregarle efectos y hacer que sonara peculiar.”

“Ya con la marimba sentía que estaba casi lista, pero por esos días volví a ver la película A Bronx Tale donde cantan gospel en las calles, solo voces sin música. Me hizo encontrar que lo que faltaba eran voces de gospel, en este caso “gospel mexa”, porque yo las iba a cantar. Así que me puse a grabar diferentes voces con diferentes armonías tratando de recrear esa sensación de la película; un tanto tiernas, un tanto melancólicas.”

¿Cómo fue ese momento en el que hiciste clic con el trabajo de Natalia?

“Natalia para mí ha sido una inspiración porque su creatividad y la visión que tiene para lo visual me deja impactado siempre. Por esos días de creación ella trabajaba en un vídeo sobre los cuerpos, en específico cuerpos con pliegues, trabajaba con la gordura y lo bello que ella encuentra en mostrarla desnuda que es algo que no muchas personas se atreven. Y quería que hiciera una pieza para acompañar esa obra visual que era un vídeo increíble para una expo. Así que comencé inspirado por Natalia y la gran obra visual que ella había creado.”

Tú que estás acostumbrado a producir para otras personas ¿cómo se sintió ser tu propio cliente esta vez?

“Es divertido ser mi propio cliente, sé muy bien lo que quiero y sé llegar a ello en cuanto a la música, me cuesta más con las letras pero en este caso es una pieza casi instrumental así que fue bastante fácil hablarme, entenderme, regañarme, soltarme y guíarme. Este chat mental que tenemos los creativos de las artes no tangibles como la música o el audio lo vengo perfeccionando desde hace 23 años aproximadamente, así que ya me entiendo y ya me soporto y me gusto.”

¿Entonces eres un clientazo?

“Soy un clientazo, me califico con la cifra más alta.” nos reímos por algunos segundos y continúa “Mi bagaje con artistas de casi todos los géneros y niveles me ha enseñado de procesos tanto mentales, como de producción o técnicos, de tiempos y de psicología. Así que sé trabajar con el tiempo, con el silencio, con el enojo, con la frustración y también con los momentos lúcidos y aprovecharlos, A veces simplemente no sale nada y entiendes que no es el día ni la hora ni el momento. Pero vuelves a tratar, sin perder el objetivo que tienes de la obra, y sale todo mejor que nunca y dices: wow no lo veía venir, quedó mejor de lo que esperaba.”

Y para concluir, ¿nos podrías contar sobre tu más reciente colaboración titulada “Cancionero de la Sexual Disidencia Tapatía”?

“Hice un albúm en conjunto con dos realezas creativas. Uno es el colectivo Arrogante Albino y otro es Rosas. Arrogante Albino es un monstruo hermoso de creación visual, tanto performance, expos, teatro y más. Una joya. Y Rosas con quien he trabajado en los últimos dos años su obra. El album ya está en todas las plataformas digitales y celebra los 40 años de la visibilidad LGTBTIQ+ en Guadalajara. Y sobre todo estas canciones tienen la intención de celebrar esos cuerpos invisibles en su tiempo.”

“El álbum consta de 5 canciones, dos son guitarra y voz, un tanto más al estílo tradicional de Rosas, otra pieza es una milonga, otra pieza es dance de los 90s, y otra pieza es un guaguancó súper sabroso y fino.”

“En las canciones hablamos de personajes reales que habitaban la ciudad, en algunos casos hablamos de su historia o de su tragedia. Algunos fallecieron por sida, algunos otres fueron castigades o violentades por no entender su andar, también hablamos de cómo vestían, cómo era su personalidad o cómo les nombraban.”

“Es muy interesante porque hay toda una investigación sobre estos sitios y personajes, la investigación previa a crear este musical fue un trabajo de alrededor de 2 años por parte de los Arrogante Albino que concluye con mi aportación en lo musical. El resultado es un musical sofisticado tanto en el mensaje como en la parte de la música. Escúchenlo.”

