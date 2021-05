Feelder debuta con su primer sencillo, “Sintonízate”. Alfredo Flores, ganador del concurso New Bands On The Block, echa su primer clavado en el mar del garage y la psicodelia.

Cuando las paredes de su cuarto no decían más que silencio proyectando sombras, a Alfredo Flores le dio por hacer ruido. Fue así como escribió y grabó “Instant health”, tema que le daría el primer lugar en el concurso New Bands on the Block de La Bestia Music Inc. De este modo firmó con La Bestia Sello.

En mayo de este año, Feelder hizo su primera revelación con los amplificadores a tope. “Sintonízate” es electricidad pura y salvaje que viaja por el espacio atravesando planetas. Si alguien dice que el exceso de guitarras y pedales es malo, esta canción lo contradice gracias a la grabación y mezcla de Alejandro García y Leo Carmona.

Escuchar “Sintonízate” se siente parecido a manejar un Ferrari. Descúbrelo tú mismo: