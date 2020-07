Tras una larga espera de cuatro años, Fear Of Men por fin está de vuelta con un nuevo sencillo titulado Into Strangeness. Además de que compartieron un espeluznante video dirigido por ellos mismos con Mikael Johansson.

La banda originaria de Brighton sorprendió a todos sus fans con esta sombría y frenética canción con la que marcan su regreso a la música desde que en 2016 lanzaron su álbum Fall Forever.

Y a través de un comunicado, Jessica Weiss comentó:

De acuerdo a la declaración de Weiss, la canción es un “grito de independencia”, es sobre el papel que tienen las palabras en la construcción de uno mismo. “Nos creamos como libros, y estoy lista para contar una historia diferente”, concluye.

We made the video ourselves during lockdown, co directed by Mikael Johansson. It's inspired by 16th Century British witchcraft, uncanny dreamscapes and feminine power.

— FEAR OF MEN (@fearofmen) July 1, 2020