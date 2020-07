El día de hoy, Bandcamp nuevamente estará renunciando a sus tarifas y dando todas las ganancias de sus ventas a los artistas. Así que Father John Misty aprovechó la ocasión y lanzó un EP de covers pero por una buena causa.

Josh Tillman (su verdadero nombre), puso a la venta hoy el EP titulado Anthem +3. El cual incluye dos covers al aclamado músico Leonard Cohen, uno de la canción de 1992 Anthem y el otro es de One Of Us Cannot Be Wrong, track que fue incluido en el álbum Songs Of Leonard Cohen de 1967.

Otros covers que Father John Misty puso dentro de esta producción son de Fallin’ Rain de Link Wray y uno de Trouble de Yusef/ Cat Stevens. Aunque estos ya habían sido previamente lanzados, al igual que One Of Us Cannot Be Wrong.

El único que en realidad es una novedad es el de Anthem, el cual grabó en los Five Star Studios de California, junto con su ya conocido colaborador y productor Jonathan Wilson. Este tema es uno de los más grandes éxitos de Cohen, e incluso en una ocasión el músico comentó que le llevó una década escribirla.

Misty decidió que todas las ganancias obtenidas por Anthem +3 serán donadas a las organizaciones CARE Action, quienes se dedican a luchar contra la pobreza, y a Ground Game L.A., la cual ayuda a comunidades vulnerables de Los Ángeles con problemas de vivienda, inmigración, etc.

Anthem +3 ya se encuentra disponible en la cuenta de Bandcamp de Father John Misty. Y a partir del 14 de julio se pondrá a la venta en formato físico a través de Sub Pop.

Anthem +3 by FATHER JOHN MISTY

Foto de portada vía Facebook.