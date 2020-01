Súbele a la música y prendele a eso que Farruko ha llegado con Arcangel, Darrel, Myke Towers y todo un combo matón que está listo para ponerte a perrear.

Uno nunca es suficiente, por eso te hemos traído a 7 de los mejores exponentes del reggaetón actual. Así es, combinamos lo mejor de la old -school con todo el flow y las vibras de la nueva escuela en esta fusión llena de cachondeo y ritmos agresivos que te pondrán a bailar como ninguna otra.

Al grito de Everybody go to the Discoteke! por parte de Darrel, empieza esta canción para continuar con Farruko y ya muy conocida canción que siempre sirve para prender el asunto. Seguimos con todo el combo que en conjunto ha creado esta bomba de flow y dembow.

Ya lo sabes, no necesitas nada más, ponte ready y dale con tu squad al antro o party más cercana y derrocha sensualidad con este rolón.

No te decimos más, déjalo que fluya con “Música” aquí abajo está el video.