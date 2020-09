Mono Ebrio Editorial lanza el Taller de Fanzine y Arte Colaborativo.

Finalmente podrás aprender sobre fanzine y arte colaborativo, Mono Ebrio Editorial devuelve estas practicas a sus raíces y te trae un programa bien armado y bien pensando; para que de una vez por todas entiendas de qué va esa onda de los zines, la colaboración y el arte.

Aquí los objetivos y Actividades:

Objetivo: Buscar modos de trabajo colaborativo para la realización de fanzines. Nos enfocaremos a explorar valores estéticos, estrategias y actitudes que ponderen lo colaborativo en un contexto contracultural y bajo la filosofía DIY.

Actividades:

-Definir grupalmente al fanzine y su contexto político/histórico

-Definir grupalmente el contexto del arte colaborativo, comunitario, público…

-Investigar estrategias de producción artística colaborativa pre y post Internet

-Producción del fanzine colaborativo digital

Lecturas propuestas para compartir/dialogar durante el taller:

-Notes from underground zines and the politics of alternative culture, de Stephen Duncombe

-Rizoma, de Gilles Deleuze y Felix Guattari (introducción a Mil mesetas)

-The Colaborative turn, de Maria Lind (Ensayo incluido en el libro Taking The Matter Into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices, de Maria Lind, Johanna Billing y Lars Nilsson)

Ponte Truchisima y no te pierdas este taller on line que inicia el próximo 16 de septiembre.

Toda la INFO en las redes de Mono Ebrio Editorial, incripciones en : elmonoebrioeditorial@gmail.com

