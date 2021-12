Como lo prometido es deuda… el día de hoy Warner Bros. publicó el tráiler oficial de Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore.

Esta es la tercera entrega del proyecto que funciona como precuela de las aventuras de Harry Potter, mostrándonos ahora la implicación del mundo mágico en la Segunda Guerra Mundial, con Grindelwald aprovechando la caótica situación del mundo para incrementar su poder; esto mismo llevará a Albus Dumbledore a encargarle a Newt Scamander y compañía una misión vital.

Tal y como se ha acostumbrado desde Harry Potter y la orden del Fénix, David Yates es el director del filme. Además, J.K. Rowling, creadora de la saga, vuelve a firmar el libreto, pero ahora en colaboración de Steve Kloves, quien ha sido guionista en diferentes películas de HP.

Un punto a destacar de Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore es que por primera vez Johnny Depp ya no forma parte del elenco, siendo sustituido por Mads Mikkelsen. Sin embargo, el cast incluye el regreso de otros reconocidos actores como Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law, Dan Fogler y Alison Sudol.

Hasta el momento no se ha dado una fecha de estreno específica pero el plan es que Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore llegue a las salas de cine en abril de 2022. En lo mientras, ya puedes checar el tráiler a continuación:

Foto de portada vía YouTube.