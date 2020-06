Ya está más que comprobado que cuando Run The Jewels y Zack de la Rocha, cantante de Rage Against de Machine, se unen son dinamita pura. Y ahora tenemos más de esta combinación pero bajo el nombre de Rage The Jewels.

Esto porque al fan y productor DJ Skarface se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un mashup con instrumentales de Run The Jewels y las poderosas vocales de Zack de la Rocha con RATM. Y la verdad es que el resultado nos tiene boquiabiertos.

Además de que este proyecto ya fue aprobado por el mismísimo El-P, integrante del famoso dúo. Quien a través de su cuenta de Twitter compartió el track junto con un “oh mierda”.

El mashup se encuentra disponible en la cuenta de SoundCloud de DJ Skarface. Así como también lo puedes descargar en su Bandcamp por la cantidad de dinero que tú desees pagar. Todas las ganancias obtenidas serán donadas al National Lawyers Guild.

Incluso no tiene mucho que Run The Jewels y Zack de la Rocha tuvieron una colaboración. Apenas en RTJ4, el último álbum del dúo de hip-hop, ambos se unieron en la canción JU$T. Y antes ya los habíamos podido escuchar juntos en Close Your Eyes (And Count To Fuck) y en A Report to the Shareholders / Kill Your Masters.

Te dejamos a continuación Rage The Jewels:

Foto de portada vía Getty.