Disney Plus será la casa de la Familia Proud en este magnífico regreso a la pantalla chica. Una de las familias más queridas de la casa del ratón está de vuelta.

Sabemos que hasta ahora, la plataforma de streaming de la compañía ha tenido en su catálogo las dos temporadas de la serie animada. Aunque ahora, se ha dado a conocer que La Familia Proud tendrá nuevos episodios.

The Proud Family: Louder and Prouder marcará el regreso del elenco original, los cuales volverán a darle voz a la primer familia animada de Disney Channel. Como muchos de ustedes recordarán, la serie inició en el 2001 y vio su fin en 2004, sumando más de 52 capítulos diferentes.

La serie nos contaba la vida de Penny, una niña de 14 años se enfrentaba a la pubertad, la escuela y sobre todo, el drama familiar. El resto de la familia se compone por su padre Oscar, su madre Trudy, las gemelas bebés CeCe y BeBe, la abuela Sugar y Puff, el perrito del hogar.

Otra duda que nos surge es, ¿Quién cantará el nuevo intro de la serie? ya que como muchos de ustedes recordarán, este era interpretado por Destiny´s Child, pero este está separado. Quizás Beyoncé podría ser la nueva encargada de darle voz a este nuevo intro.

The Proud Family: Louder and Prouder aún no tiene fecha de estreno.