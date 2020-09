La leyenda del reggare y líder de Toots & The Maytals, Frederick “Toots” Hibbert, ha fallecido a los 77 años de edad a consecuencia de la Covid-19.

Su muerte se ha producido después de ser ingresado en un hospital privado de Kingston (Jamaica) y ha sido anunciado a través de las redes sociales de la banda.

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica… pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) September 12, 2020

Hibbert,fue hospitalizado a principios de mes después de dar positivo por coronavirus.

Frederick Hibbert, nació en 1942 en May Pen (Clarendon, Jamaica), su vida siempre estuvo rodeado de la música pues creció cantando en el coro de la iglesia. A los 16 años se mudó a Kingston, dónde formo The Maytals, un trió vocal en donde fusiono gospel, rhythm and blues, ska y otros estilos. Se le atribuye la palabra reggea por la canción “Do the reggay”.

Junto a Bob Marley y los Wailer, fueron uno de los grupoes de reggea que firmaron con el sello Island Records, que promovió su trabajo fuera de Jamaica. Su canción “Monkey Man” fue un éxito menor en el Reino Unido en 1970, y varios temas de su álbum “Pressure Dro” sonaron en la película de 1972 «The Harder They Come», que ayudó a popularizar el reggae en el mundo.

Justo antes de su hospitalización, Toots & The Maytals, lanzaron su primer álbum de material original en más de una década “Got To Be Tough”.

Happy to announce the release of my new single “Got to Be Tough” with a full album coming August 28th! #Toots #Reggae #GotToBeTough 🇯🇲https://t.co/badSJRMVNR — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) June 12, 2020

Descansa en paz, Toots Hibbert.