La actriz Kelly Preston, reconocida por su papel en la cinta Jerry Maguire, ha fallecido a los 57 años, víctima de un cáncer de pecho contra el que luchaba desde hace dos años.

La noticia la dio a conocer su esposo, el actor John Travolta, con un post publicado en su cuenta de Instagram. En este el protagonista de Grease, escribe:

Con el corazón destrozado, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido una batalla de dos años contra el cáncer de pecho. Ella luchó una valiente batalla con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus doctores y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como también con muchos amigos y seres queridos que estuvieron a su lado.

Travolta finaliza el mensaje anunciando que se tomará un tiempo para estar cerca de sus hijos, Ella y Benjamin. “Así que perdónenme por adelantado si no escuchan de nosotros en un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curemos”, comentó.

Por su parte la hija mayor del matrimonio, Ella Travolta, también utilizó sus redes sociales para mandar un emotivo mensaje de despedida a su mamá. En una publicación con una foto de Kelly Preston, la joven de 20 años escribió:

Nunca he conocido a alguien tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú. (…) Gracias por estar ahí para mi sin importar nada. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.

Kelly Preston protagonizó grandes películas como SpaceCamp (1986), Twins (1988), For The Love Of The Game (1999), entre otras. Su último papel fue en la cinta Gotti (2018), en la que interpretó el papel de la esposa del mafioso John Gotti (John Travolta), Victoria Gotti.

Además de que también apareció en el video musical de She Will Be Loved de Maroon 5.

