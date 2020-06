El actor que protagonizara ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Alien’, Ian Holm, falleció hoy a los 88 años.

La noticia de la lamentable pérdida fue dada por su agente al diario The Guardian.

Es con gran tristeza que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a los 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y su cuidador.

El agente de Ian confirmó que la enfermedad que sufría el actor estaba relacionada con el Mal de Parkinson; además de describir a Holm como “encantador, amable y ferozmente talentoso” y que “lo extrañarán enormemente”.

Muchos fanáticos lo recuerdan por interpretar el papel de Bilbo Baggins en Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring de 2011, pero su trayectoria en 1965 convirtiéndose en una estrella de la Royal Shakespeare Company.

A partir de su primera aparición en la saga de El Señor De los Anillos, Ian Holm mantuvo su papel de Baggins en las secuelas siguientes, en ‘The Return Of The King’ de 2003; después en The Hobbit: An Unexpected Journey y en The Hobbit: The Battle Of The Five Armies, misma que fuera su último crédito cinematográfico.

Varias personalidades del medio artísticos expresaron sus condolencias y recordaron al actor en sus redes sociales:

RIP Sir Ian Holm 😢 One of our very greatest actors. Never has an actor said so much by doing so little…. — James Dreyfus (@DreyfusJames) June 19, 2020

RIP Ian Holm, a genius actor who brought considerable presence to parts funny, heartbreaking & terrifying. Thanks for Bilbo, Napoleon (twice), Sweet Hereafter, Big Night, Brazil and, of course the iconic Ash. "I can't lie to you about your chances, but… you have my sympathies." pic.twitter.com/tO9tcydVUK — edgarwright (@edgarwright) June 19, 2020

Damn. Truly fine actor, with a subtle and powerful screen presence. https://t.co/La4oDEXJ8X — Tom Watson (@tomwatson) June 19, 2020

Descanse en paz Ian Holm.

Foto de Portada Via: CossieMoJo