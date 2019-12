Nuevas imágenes filtradas desde el set de filmación han salido a la luz y en ellas podemos ver el regreso de Sharon Carter, así como una secuencia en la que se ve a Bucky y Sam combatiendo contra Zemo.

Marvel continúa trabajando en la serie para Disney Plus, Falcon and The Winter Soldier. Ahora, desde JustJared se han filtrado nuevas imágenes del set de filmación en Atlanta, de la serie, mostrándonos a los diferentes personajes de la serie.

Las nuevas imágenes no revelan nada en específico, mucho menos algún detalle sobre la trama. Lo que a todos los está volviendo locos, es que por fin pudimos ver el primer vistazo a la Agente Sharon Carter, la sobrina de la eterna enamorada del Capitán América, Peggy Carter.

Cómo muchos de ustedes recordarán, Sharon Carter tuvo su primera aparición en el MCU en la película de Capitán América: Civil War, en la que mantuvo un romance con Steve Rogers. Ahora regresa para ayudar a Bucky y Sam en esta nueva aventura en contra de Zemo.

Por otra parte, las imágenes de Falcon y El Soldado del Invierno, plantean una posible pelea callejera entre los dos héroes y Hemut Zemo.