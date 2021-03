“Necesito a alguien (I need someone)” viene incluido en el álbum más reciente de Faithless, All blessed, y se anuncia como el segundo sencillo de la obra que rompe con una década de silencio discográfico.

Desde que All blessed vio la luz los escuchas del mundo pusieron los oídos en un tema en especial, aquél donde La Mala Rodríguez participa vocalmente. De manera que parecía natural cuál sería el tema que secundaría “Synthesizer” como sencillo.

Con 25 años de carrera, Faithless sostiene su lugar en la escena electrónica británica con una mezcla donde caben trip hop, house e incluso algo de dub. Por su lado, de La Mala Rodríguez qué puede decirse; la española se junta con Tego Calderón, Nelly Furtado y Calle 13; ha labrado un estilo único por más de veinte años que la abala como una figura determinante en el panorama musical mundial.

Sin más, te dejamos con “Necesito a alguien (I need someone)”: