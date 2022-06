Su nombre es Eduardo Pérez Contreras, aunque se le conoce como Spooky. Tiene carrera larga en el mundo de la publicidad, sin embargo no sólo se dedica a ayudarles a sus clientes a “solucionar problemas de comunicación”; también es un fabulador psicodélico, un mensajero de las plantas que expande conciencias e ilumina corazones. Spooky trae entre manos un libro, Fabudélicas (Ediciones Recreo, 2022), “una obra impregnada de magia y sabiduría capaz de transformar la mirada de cualquiera”.

TXT:: Alejandro González Castillo

El trabajo consta de 17 fabudélicas, historias que rondan el cuento, la parábola y la fábula con la ayuda de vertebrados y cactáceas, gramíneas y arácnidos, estrellas y moluscos. Un imaginario ilustrado con el pulso de Mariana Magdaleno López, quien traza los personajes ideados por Spooky para de este modo invitar a un viaje que Laura Esquivel en el prólogo del volumen sintetiza puntual: “Al terminar la lectura me quedé con la sensación de haber pasado un tiempo dentro de un monasterio Zen, o de haber caminado por un bosque sagrado en la compañía de un maestro espiritual”.

¿Cuántos de tus referentes pueden encontrarse en este libro?

La psicodelia ha sido mi camino por muchos años, ahí está la mayoría de mis influencias. En la literatura, desde Aldous Huxley y Tom Wolfe, hasta Allen Ginsberg y William Burroughs; en la música, The Grateful Dead, The Pretty Things, Gandalf, Pink Floyd, Gong, The Doors, Comus, July, Master’s Apprentices, Traffic, entre otros; o artistas como Frank Tomaselli y Alex Grey. Pero mi influencia más importante es el trabajo en ceremonia con las plantas maestras. Hace más de 20 años trabajo con ellas y han marcado mi vida. Gracias a ellas pude expandir un poco mi conciencia; volverme un observador y un mensajero de lo que tienen para compartirnos a los seres humanos. El mensaje de las plantas y de la naturaleza es, a mi parecer, lo más importante que tenemos en nuestro proceso de despertar.

¿Qué fue lo más doloroso y lo más gozoso que experimentaste al hacer este libro?

El dolor y el gozo muchas veces se confunden, como cuando te arrancas una costra o te mueves un diente flojo; como dar a luz un hijo: lo más duro es parirlo, pero es lo más hermoso, es ahí en donde brota el poder. El proceso creativo es ambas cosas a la vez.

¿Existen similitudes entre trabajar en el ámbito de la publicidad y escribir un libro (hacer literatura)?

La publicidad es un gran ejercicio de disciplina y conexión con la gente. Siempre he pensado que la mejor definición de publicidad es: “ayudar a resolver a un cliente una necesidad de comunicación”. En el caso de las Fabudélicas, la necesidad de comunicación es mía. Las letras son las letras, pero cada medio tiene su propio lenguaje; tuve que desaprender muchas cosas para escribir este libro.

¿A qué obedece el hecho de que en México exista la creencia de que la gente no lee?

Eso quieren hacernos creer; y entre más nos lo dicen más nos lo creemos. Tenemos que trabajar también en contra de eso, de las mentiras impuestas, de los rumores que nos contaminan. Las estadísticas están hechas para meternos a todos en una misma caja, como ovejas en un rebaño. La gente lee todo el tiempo, hace falta acercarles los libros y retirarles de la mano por un momento el teléfono celular. Hay que dejar de darle importancia a lo que haga Will Smith y observar que están acabándose las selvas y nuestra agua, arrasando los lugares sagrados y robando territorio a las comunidades originarias.

El tiempo se está acelerando, hay que actuar con sentido de urgencia: respetar la vida, honrar a la naturaleza y acercarnos a ella para comprender la razón por la que estamos aquí. El sistema se alimenta de nuestra obediencia y de nuestra atención; cuando vivimos con miedo y distraídos nos volvemos sus esclavos. Es urgente que nos ayudemos a despertar entre nosotros.

Si tuvieras que quedarte con una página de Fabudélicas, ¿cuál elegirías y por qué?

Los agradecimientos. Porque nadie puede hace nada solo, las grandes obras son el resultado de grandes equipos.