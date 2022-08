Ezra Miller (quien se identifica como persona no binaria) ha hablado respecto a su mal comportamiento y la serie de problemas con la ley en los que se ha visto involucradx.

Como seguro ya sabrás, en los últimos años la estrella de The Flash ha sido arrestada en más de una ocasión por diferentes razones, entre las cuales figura el allanamiento de morada, agresión, robo y secuestro (sí, así de grave está la situación). A pesar de todo, Miller se había mantenido en silencio respecto al tema, hasta ayer, que a través de un comunicado ofreció disculpas por su comportamiento y explicó qué es lo que en realidad está sucediendo.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento en curso”, reconoció Ezra Miller. “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”, agregó.

Cabe mencionar que las palabras de Ezra Miller llegan en un momento clave, ya que hace algunos días los ejecutivos de Warner Bros. comenzaron a debatir las posibles soluciones que había en cuanto al estreno de la película de The Flash, donde Miller es protagonista. Según informó la compañía, eran tres los escenarios contemplados, entre los que se incluía la cancelación definitiva del filme.

Una disculpa de parte de Miller y el comienzo de un tratamiento psicológico también entraron en una de las opciones de Warner Bros., la cual se complementaba con una rueda de prensa. Así que, si las cosas continúan como hasta ahora, The Flash se estrenará conforme a lo acordado, es decir, en junio de 2023.

