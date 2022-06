Ezra Miller continúa metiéndose en líos, ahora por haberle dado refugio en su granja de Vermont a una mujer y a sus tres hijos, pero en condiciones deplorables.

De acuerdo con Rolling Stone, la mujer de 25 años de edad y sus tres hijos viven actualmente bajo el techo de Miller, en un ambiente inseguro con armas de fuego tiradas por doquier y un uso excesivo de marihuana. Supuestamente, la mujer se mudó a la propiedad de la estrella de Hollywood a un mes de haberle conocido en Hawái.

El padre de los niños fue quien acudió a las autoridades para acusar a Ezra Miller, afirmando que no ha podido ver a sus hijos. Sin embargo, luego de que un representante del Departamento para Niños y Familias acudiera al lugar y no encontrara ningún problema, la mamá de los infantes declaró que las acusaciones son falsas y, por el contrario, lo único que hizo fue huir de la violencia que sufría de parte de su ex pareja, con la ayuda de Miller.

Por otra parte, fuentes anónimas que visitaron la granja aseguran que los menores de edad vive en un lugar caótico y poco controlado. Incluso, se ha revelado la existencia de un video en el que se puede ver las condiciones en las que viven, con al menos ocho armas de fuego al alcance de los niños; así como también se ha comentado que en una ocasión, uno de ellos se metió a la boca una bala suelta.

Asimismo, se ha señalado que existe un consumo excesivo de marihuana frente a los infantes, punto que también ha desatado un debate sobre el número de plantas maduras de cannabis que Ezra Miller posee en su hogar. Según se reveló, la cantidad que tiene (que son al menos 28 cepas) sobrepasa la dosis permitida en Vermont y, pese a que en varias ocasiones se ha hablando de una marca de productos que tiene en colaboración con una de sus amigas, Miller no se encuentra dentro de los 25 cultivadores con licencia.

Foto de portada vía Facebook.

