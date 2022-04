Ezra Miller sigue descontroladx y, por segunda ocasión en menos de un mes, fue arrestadx en Hawái.

La estrella de The Flash sigue dando de que hablar… ahora porque, según un informe policial, Miller fue detenidx el día de hoy a la 1:30 de la madrugada en Hawái, por presuntamente haber arrojado una silla que golpeó en la cabeza a una mujer de 26 años de edad.

De acuerdo con Consequence Of Sound, el departamento de policía recibió una llamada alrededor de la 1:10 am, en la que se denunció una agresión en una residencia privada de Pāhoa. El informe oficial señala que Ezra Millerse enfureció después de que se le pidiera que se retirara del lugar, por lo que supuestamente arrojó la silla en dirección de la mujer, dejándola con una herida de media pulgada en la frente.

La policía detuvo al actor en la carretera, acusándolo por agresión de segundo grado. Si bien Miller fue liberadx a las 4 de la mañana, aún se investiga el caso.

Ésta es la segunda vez que Ezra Miller es detenido en Hawái en lo que va del año. En marzo, fue arrestadx por alteración del orden público en un bar karaoke; además, en otras ocasiones Miller también enfrentó cargos por ahorcar a una mujer en Islandia y amenazar violentamente a miembros del Ku Klux Klan. Incluso, su comportamiento ha preocupado a los ejecutivos de Warner Bros, quienes creen que “está enloqueciendo”.

