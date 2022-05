Se ha liberado un video del momento en el que Ezra Miller fue arrestadx en Hawái, por causar disturbios dentro de un bar.

En los últimos meses la estrella de The flash (que se identifica como persona no binaria) se ha visto involucrada en una serie de problemas legales. La primera tuvo lugar en marzo de este año, cuando Miller fue acusadx de agredir física y verbalmente a un grupo de personas; sin embargo, en el clip que recién se compartió, Ezra asegura que la víctima había sido elle.

El video fue compartido por TMZ y en él se muestra como en un inicio los testigos cuentan su versión de la historia, acusando a Ezra Miller de agredirlos de manera inesperada y ponerse bastante violentx. Segundos después, aparece Ezra veztidx con un traje negro y grabando lo ocurrido con la cámara de su celular; los policías le piden que salga del lugar y luego de que acepta, comienzan a registrarlx.

“Me asaltaron y comencé a grabar. Déjenme mostrarles el video. Me asaltaron en este bar, dos veces seguidas. Me grabo cuando me asaltan por arte criptográfico NFT”, le dijo Miller a los policías. “¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de placa? Dime tu nombre y tu número de placa. ¡Nombre completo! ¡Número de placa completo! No me toques. ¡Dime tu nombre y tu número de placa, ahora!”, agrega mientras comienza a entrar en histeria.

Para la recta final del video, Ezra Miller explica que los que le acusaron, fueron en realidad sus agresores y que incluso uno de ellos se identificó como nazi. Además, en otro punto del clip Miller acusa a un oficial de tocarle ilegalmente, al mismo tiempo que se pronuncia como persona transgénero no binaria.

