¡Vaya vitalidad la del jazz londinense! Se trata de una fiesta que han armado Ezra Collective con “Life Goes On” al tomar lo mejor del afrobeat al estilo Fela Kuti e invitar a Sampa The Great para sumar su voz; aquí se respira globalidad y exquisitez a partes iguales.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El segundo álbum de la agrupación multicultural llevará por nombre Where I’m Meant To Be, y saldrá el 4 de noviembre a través de Partisan Records. Ezra Collective dan cuenta de sus intenciones en “Life Goes On”: “Escribimos nuestra música con una voluntad constante de ampliar los límites de lo que podemos mezclar con el jazz. Esto incorpora las energías de las vibras del sur de África, mezcladas con nuestro propio estilo de jazz londinense. Y no hay persona mejor para expresar esta belleza que la reina, Sampa the Great“.

La artista es oriunda de Zambia y es por ello que el video está filmado entre Londres y Lusaka,la capital del país africano. Algo que también ha movido a los músicos: “El encuentro entre Londres y Lusaka. Momentos de alegría, momentos de lucha, pero unidos en el espíritu de que debemos seguir adelante”.

“Life Goes On” es intensa… exuberante, transpira mucho del espíritu de Fela Kuti y a la vez refleja la mixtura que han venido haciendo Ezra Collective, que combina los sonidos clásicos del jazz con ritmos afrobeat, hip-hop y dancehall. ¡Hasta la portada del disco cita al Underground de Thelonious Monk! ¡Jazz por todos lados… pero desde una perspectiva muy contemporánea!

