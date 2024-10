Ezra Collective más multiculturales que nunca en ‘Dance, No One’s Watching’

Nunca habremos de aquilatar en toda su dimensión a la multiculturalidad… nunca serán suficientes las veces que se pueda mencionar lo mucho que contribuye al desarrollo de la humanidad. La multiculturalidad es una expresión que permite combatir a la barbarie. Pienso en ello debido a las repetidas escuchas de Dance, No One’s Watching, el tercer álbum del combo londinense Ezra Collective.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Y es que no sólo apelan a sus raíces africanas en los 19 tracks que lo conforman, sino que imprimen cierto toque latino y caribeño en algunas piezas; el resultado amplía todavía más al jazz contemporáneo y lo dota de una libertad de movimientos tan enorme que es gozo puro.

Femi Koleoso (batería); TJ Koleoso (bajo); Ife Ogunjobi (trompeta); James Mollison (saxo tenor); y Joe Armon-Jones (sintetizadores), no se conformaron con el impacto que provocaron al ganar el Mercury Prize 2023 con el maravilloso Where I’m Meant to Be; decidieron hacer crecer su registro y le dieron importancia a las voces invitadas –sumando elementos a su música instrumental-.

De entre lo mucho y bueno que ofrece Dance, No One’s Watching, debemos mencionar “Ajala”, que fue uno de los sencillos de adelanto, y en la que el órgano Rhodes se muestra a plenitud, además de decantarse por el afrobeat, que suena más actual que nunca.

Y ya entrando en las colaboraciones vocales, ahí está “God Gave Me Feet For Dancing” en la que aparece el soul londinense a través de Yazmin Lacey, algo que se prolonga en “No One’s Watching Me”, dado que a esa misma escena pertenece Olivia Dean, que se vuelca sobre una melodía de oropel.

Pero si proseguimos con nuestra exaltación de la multiculturalidad, es cuando tenemos que remontarnos también a “Street Is Calling”, que incluye el rapeo del ghanés M.anifest, quien ha sido colaborador de talentos como Damon Albarn y Tony Allen (QEPD); la pieza se completa con la participación de la sudafricana Moonchild Sanelly.

Al final, Ezra Collective es una agrupación que sin prejuicio alguno acude al jazz, afrobeat, funk y hip-hop, tal como queda plasmado en “The Herald”, que es una fiesta de la polirritmia y que exhibe todo lo diestros que son en cada uno de los instrumentos.

¡Que maravilla que la escena londinense propulse al jazz asimilando ritmos y expresiones que proceden del mundo entero! Ezra Collective es una gloria de la música contemporánea… y lo mejor es que el año que viene tocarán en el Festival Bahidorá, ¡vaya oportunidad!

