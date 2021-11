El dúo coreano Salamanda está entre los artistas ‘devocionados’ en Café Marvin por su experimentación sin ningún tipo de freno.

Salamanda acaba de publicar un nuevo LP en el label Metron Records. Titulado Sphere el disco es así descrito por las coreanas Uman Therma (Sala) and Yetsuby (Manda): “Para Sphere, creamos un concepto y una imagen abstractos para explorar más diversidad y fomentar la imaginación. Cada pista está relacionada con diferentes tipos de esferas que encontramos o imaginamos. Desde el gran planeta redondo que abraza a todas las criaturas hasta pequeñas burbujas que bailan bajo el agua, fragmentos de ideas flotando, tomates explotando y movimiento de luces que parpadean y hacen cosquillas en los ojos …

O las pistas pueden ser sobre tipos de esferas completamente diferentes desde la perspectiva de otras personas. Esperamos que Sphere pueda dar rienda suelta a la imaginación y llevarlo a un delicioso viaje musical “.

Between Blue and Purple es el nuevo single de Sphere tiene los elementos propios de Salamanda. Sonidos rítmicos en lo emocional y libres en lo tonal que van construyendo una obra paisajística de colores y sensaciones. The Big Blue abre el disco con un globo que sube hasta el centro neuronal del ser para ya nunca bajar. Puddle Underwater es puro mecerse en el placer sin estridencias.

Sphere by Salamanda

Sphere by Salamanda