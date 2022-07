Hay obras de contemplación del mundo que nos rodea y otras para detenernos en el mundo interior. Living Torch de Kali Malone pertenece a este último grupo.

La artista sueca utiliza el órgano de tubos para Living Torch, presenta un conjunto electroacústico desde instrumentos convencionales como el trombón y el clarinete bajo hasta máquinas más experimentales como la boîte à bourdon, pasando por generadores de onda sinusoidal y el sintetizador ARP 2500 de Éliane Radigue.

El resultado una obra de ambient que experimenta con el cuerpo como generador de experiencias auditivas y no solo como receptor. Se orienta tanto hacia la exploración de armonías afinadas y estructuras canónicas como hacia la polifonía de timbres únicos.

Living Torch fue encargado inicialmente por GRM para su legendaria orquesta de altavoces, el Acousmonium, y se estrenó en su forma multicanal completa en el Gran Auditorio de Radio France en un concierto enteramente dedicado al artista. Compuesta en los estudios GRM de París entre 2020 y 2021.

Kali Malone continúa su trabajo iniciado con los discos anteriores The Sacrificial Code con Ideal Recordings en 2019, Organ Dirges 2016-2017 con Ascetic House en 2018, Cast of Mind Hallow Ground en 2018 y Velocity of Sleep de XKatedral & Bleak Environment en 2017.