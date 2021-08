Hay en la música de Space Afrika un compendio de geografías, físicas y emocionales. El dúo de Manchester publica un nuevo trabajo titulado Honest Labour, una alusión al patriarca de un árbol genealógico nigeriano del cofundador de Afrika Space, Joshua Inyang.

En el disco encontramos mucho down tempo experimental, bañado en dub, ambient, spoken word y loops de cuerdas y otros arreglos que le dan una atmósfera única al disco.

Plagado de colaboraciones, incluido LA Timpa, la hipnosis es el sentimiento predominante en este nuevo trabajo de Space Afrika.

Space Afrika llevan desde 2014 produciendo un ambient y dub techno . Sus álbumes son Above The Concrete / BelowThe Concrete (2014) y Somewhere Decent To Live (2018)