El londinense Dwayne Parris-Robinson alias Parris publica su álbum debut, tras varios Eps, titulado Soaked In Indigo Moonlight.

Sorpresa por todo lo alto, el disco suena a house, dub, pop de los años 40, lo fi, chip sound, glitch, experimental, drum and bass, ambient… una locura de estilos shakeados.

Soaked In Indigo Moonlight es un disco mutante en cada canción, en cada párrafo sonoro. El propio Parris lo explica: “La única verdad constante es el cambio. Este es un registro sobre comprenderse a sí mismo. Este es un registro sobre cómo encontrar el apoyo en el que confía para que pueda tener la confianza necesaria para comenzar a construir. Es un disco sobre la amistad. Sobre pasar el rato, sobre patinar. Este es un álbum construido en Pop, luego desgarrado en lo mío. Charli XCX, Lana Del Rey, Frank Ocean, Kewngface, Digga D, SL, Unknown T, Vince Staples, Lil Peep, Denzel Curry y Emmy the Great: si me conoces, entonces has sabido que estas son las reverberaciones en mi cabeza. Escribo música en azul, este disco es mi índigo. Dicen que solo la luz de la luna muestra tu verdadero reflejo, esa es la luz de este disco “.