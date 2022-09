El siempre desafiante label mexicano Umor Rex presenta este septiembre el EP de Frank Bretschneider & Giorgio Li Calzi titulado Zero Mambo.

Un nombre adecuado para este ejercicio experimental de contracción sonora minimalista a cargo del veterano productor y video creador basado en Berlín Frank Bretschneider y el trompetista italiano de esferas experimentales cercanas a lo digital Giorgio Li Calzi.

El disco es un ejercicio alegre que nos lleva desde a la versión años 80 de Tangerine Dream a los suizos Yello. El encuentro entre estos dos titanes de la experimentación lo narran desde Umor Rex:

El proceso de creación de Zero Mambo comenzó cuando Giorgio y Frank se conocieron en Chamois, los Alpes italianos, en 2018. Un año después, Bretschneider envió algunos borradores en forma de archivos de audio, bucles y secuencias, y Li Calzi utilizó este material. cuasi como marco para crear nuevas composiciones sobre él. En ese momento, en plena pandemia, con la inédita intervención en vidas y rituales, la situación generó condiciones ideales para reflexionar y producir música, una instantánea de los tiempos extraños. Li Calzi y Bretschneider ofrecen en Zero Mambo un disco fascinante entre la electrónica y el jazz. Está claro que es elegante, limpio y minimalista, pero hay que decir que Zero Mambo también es exuberante y alegre. Una fantástica conexión musical entre Berlín y Turín.