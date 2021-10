Los hay que siguen creyendo en la escena club, en la danza y el encuentro; en los after luminosos a pesar de su oscuridad donde mantener la llama viva.

Joseph Richmond-Seaton alias Call Super, es uno de esos creyentes.

Londinense pero residente en Berlín, desde su debut en la editorial de Fabric, Houndstooth, dio muestras de sus intenciones renovadoras de la electrónica de club. En este mismo sello publica su álbum de debut Suzi Ecto en 2014.

Ahora lanza un doble EP titulado Cherry Drop en el label que Richmond co fundó con Parris y que se llama come on can you feel the sun.

De los dos Eps traemos a Café Marvin el track que abre Cherry Drop I, una rola de electrónica luminosa y abstracta válida para un chill expansivo: Eye Flow Wide para empezar el largo y festivo fin de semana.