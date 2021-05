Ewan McGregor ha defendido el hecho de haber sido seleccionado para interpretar al diseñador gay Halston en la nueva serie de Netflix, esto pese a identificarse como alguien heterosexual.

La controversia surge luego de que en 2019, el actor gay Billy Porter discutiera la estrecha gama de roles que a menudo se les da a los homosexuales en la industria cinematográfica. “Si ‘extravagante’ no estuviera en la descripción del personaje, nadie nunca me vería por nada. Hombres heterosexuales que juegan a ser gays, todos quieren darles un premio”, comentó.

Y luego de que hace unos días Netflix anunciara que Ewan McGregor será quien interprete al famoso diseñador de modas gay, el actor abordó el tema defendiendo su papel y diciendo que respeta totalmente el punto de vista de Porter.

“Escuché la discusión y respeto ambos lados, realmente lo hago”, le dijo a The Hollywood Reporter. “No he caminado en los zapatos de Billy Porter. No sé lo que es perder partes cuando puedes sentir que tiene que ver con tu sexualidad. Así que sólo puedo respetar su punto de vista.”

“Si hubiera sido más una historia sobre la sexualidad de Halston, entonces tal vez sería correcto que los actores homosexuales interpreten ese papel. Pero en este caso, y no quiero sonar como si me estuviera saliendo de esto, porque es algo en lo que pensé mucho, supongo que, en última instancia, sentí que era sólo una parte de él”, agregó.

Halston se estrenará en Netflix el próximo 14 de mayo.

Foto de portada: Netflix.