Everything But The Girl se resguardan del frío con una gran canción

Mucho se ha hablado del regreso del dueto de pop electrónico integrado por Tracey Thorn y Ben Watt, pues gozan de una gran querencia entre muchísimos seguidores que quedaron perplejos con su regreso con música original tras casi un cuarto de siglo. Everything But The Girl pueden considerarse bienamados.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Primero nos agasajaron con “Nothing Left To Lose”, que dejó en claro que “el que tiene… retiene” y mostraron que entienden perfectamente a los sonidos y la estética del presente, en modo alguno recurrieron a un ejercicio retro… todo lo contrario.

Ahora van por un segundo sencillo: “Caution To The Wind”, una pieza que comienza con parsimonia y una cama de sintetizador para luego acelerar y elevar nuestras expectativas antes las nuevas composiciones desde que editarán Temperamental, allá por 1999.

Al presentar el tema a los medios, Tracey dejó en claro la parte que le correspondió trabajar: “Líricamente, “Caution To The Wind” es una canción simple sobre la llegada y aprovechar el momento, por lo que con la música tratamos de capturar la sensación de un punto perpetuo en el tiempo”.

Por su parte, Ben destacó la importancia del bombo en la canción: “Supongo que es la tensión y la euforia clásicas de los clubes nocturnos”.

Todo indica para que la llegada de Fuse sea todo un acontecimiento cuando salga a encontrarse con el mundo el próximo 21 de abril. Everything But The Girl están inspirados y en buena forma.

