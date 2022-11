Everything But The Girl confirmó su regreso con un nuevo disco que se estrenará el próximo año.

El dúo conformado por Tracey Thorn y el multiinstrumentista/productor Ben Watt anunció en redes sociales que, después de una pausa de más de 20 años, está listo para volver al ruedo. “Creo que te gustará saber que Ben y yo hemos hecho un nuevo álbum de Everything But The Girl”, escribió Thorn en Twitter.

Además, en su esfuerzo por adaptarse a la nueva era digital, Everything But The Girl abrió su cuenta de Instagram oficial. Obviamente, su primer post fue una vieja foto de la banda junto con la noticia de que su nuevo álbum llegará en algún punto de la primavera de 2023.

La dupla lanzó un total de 11 discos entre 1984 y 1999, sin embargo, después decidió tomarse un descanso indefinido. Por ahora no se tienen más detalles respecto a su doceavo material discográfico, pero te recomendamos seguir al grupo en sus redes sociales que seguro pronto lanzan la bomba completa.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.