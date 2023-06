Weyes Blood llega por primera vez a México

Nuestras plegarias fueron escuchadas y, después de una muy larga espera, finalmente la cantante californiana Weyes Blood visitará nuestro país para ofrecer un show en la Ciudad de México, como parte de su gira en curso In Holy Flux. La cita será el próximo 29 de noviembre en el Auditorio BB.

Según se informó, el 27 de junio se llevará a cabo la preventa Citibanamex y el 28 del mismo mes arrancará la venta general de boletos a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

A lo largo del primer semestre de 2023, Weyes Blood llevó el In Holy Flux Tour a diferentes partes de Europa para promocionar su más reciente álbum de estudio, And in the darkness, hearts aglow, lanzado en noviembre del año pasado. El recorrido continuará durante el verano por Norteamérica, hasta que en el otoño llegue a México y Sudamérica.