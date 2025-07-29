Santaferia llevará su cumbia chilena al Foro Indie Rocks!

La agrupación chilena Santaferia ha cruzado montañas, desiertos y océanos con su torbellino musical y está por ofrecer un ritual donde la cumbia, el ska y el rock se fundirán en una sola voz. La cita será el próximo 2 de agosto en el Foro Indie Rocks! (boletos dando clic acá), al lado de Sonido Flamin Hot y Rocko Páez & Pequeño Ballenato.

El combo chileno lleva prácticamente veinte años llevando consigo barrio, corazón y compromiso, y ahora le toca a México tener en directo este banquete sonoro. Santaferia arribará al país proyectando historias de amor, desamor, lucha y esperanza en temas como “Cumbia casera”, “Algún día volverás”, “Mal amor” y “En el ojo del huracán”. Un listado donde sobra baile y risas.

Además, para la cita mexicana se anuncia la presencia de Sonido Flamin Hot y Rocko Páez & Pequeño Ballenato, quienes, con su cadencia costeña y letras entrañables, añadirán una pincelada tropical y poética a la velada. Una oportunidad única para entregarse al gozo con una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia del sur del continente: Santaferia. ¡Allá nos vemos!

*También te puede interesar: La Sally de Mon Laferte