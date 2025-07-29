Revista Marvin

Enlaces rápidos

Santaferia llevará su cumbia chilena al Foro Indie Rocks!

Se viene una noche en la que las fronteras se diluirán con acentos que se abrazarán para que la música se convierta en la única patria posible.

Foro Indie Rocks!

Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico
  • Precio: Desde $ hasta $
  • Fecha: Sábado 02, Ago 2025
santaferia-concierto-foro-indie-rocks-cdmx

La agrupación chilena Santaferia ha cruzado montañas, desiertos y océanos con su torbellino musical y está por ofrecer un ritual donde la cumbia, el ska y el rock se fundirán en una sola voz. La cita será el próximo 2 de agosto en el Foro Indie Rocks! (boletos dando clic acá), al lado de Sonido Flamin Hot y Rocko Páez & Pequeño Ballenato

El combo chileno lleva prácticamente veinte años llevando consigo barrio, corazón y compromiso, y ahora le toca a México tener en directo este banquete sonoro. Santaferia arribará al país proyectando historias de amor, desamor, lucha y esperanza en temas como “Cumbia casera”, “Algún día volverás”, “Mal amor” y “En el ojo del huracán”. Un listado donde sobra baile y risas.

Además, para la cita mexicana se anuncia la presencia de Sonido Flamin Hot y Rocko Páez & Pequeño Ballenato, quienes, con su cadencia costeña y letras entrañables, añadirán una pincelada tropical y poética a la velada. Una oportunidad única para entregarse al gozo con una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia del sur del continente: Santaferia. ¡Allá nos vemos!

santaferia concierto foro indie rocks cdmx 1

*También te puede interesar: La Sally de Mon Laferte

Auditorio BB