Polymarchs regresa con un espectáculo Hi-NRG que hará vibrar la Sala de Armas

Ciudad de México se prepara para recibir a una de las leyendas indiscutibles de la música Hi-NRG. El próximo 8 de julio, Producciones Fahrenheit presenta a Polymarchs en la Sala de Armas, en un evento que promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música y el baile. Esta oportunidad única de presenciar un show nunca antes visto que mantendrá viva la cultura del Hi-NRG y promete sacar brillo a la pista.

Liderado desde hace más de 40 años por el visionario Apolinar Silva de la Barrera, Polymarchs es una auténtica fiesta eterna. Este espectáculo emblemático es conocido por sacar sonrisas y los mejores pasos de baile de todos los asistentes. En México, un país donde este tipo de propuestas legendarias tienen un arraigo profundo, las noches en las que Polymarchs sale a relucir son simplemente incomparables.

Foto tomada del Facebook de Polymarchs

“Será un acto totalmente retro para recordar viejos tiempos, porque Polymarchs ha evolucionado, pero en esta ocasión vamos a regresar en el tiempo, quizás unos 45 años. Será una producción muy moderna”, asegura Silva de la Barrera. Polymarchs es conocido por trabajar en todo tipo de condiciones, desde lluvia hasta sol y calor extremo. La preparación y experiencia del equipo los han llevado a enfrentarse a desafíos constantes, como montar un show en un máximo de 48 horas y trasladarse a rincones lejanos a través de carreteras peligrosas.

La historia de Polymarchs es un testimonio del esfuerzo y dedicación de Apolinar Silva. “Este camino ha sido muy difícil; hubo un momento en que mi hermana Mary me decía: ‘Poly, ya estuvo suave, siempre andas sin dinero’. Y sí, no lo tenía porque prefería invertirlo en luces en lugar de zapatos. No me da pena decir que he sufrido mucho; quizás algunos compañeros no pudieron seguir en el camino debido a la falta de suerte, amor o recursos. Aunque en México existen miles de sonidos, estamos prácticamente solos en el nivel en el que manejamos nuestros actos”, confiesa Silva.

Polymarchs se ha convertido en un verdadero monstruo creado con trabajo y dedicación. Lo que en un principio comenzó como un juego entre Apolinar Silva y su hermana Mary, ha evolucionado en una máquina de música y baile que el pueblo ha abrazado. Por eso, Polymarchs no tiene miedo de ir a lugares difíciles de alcanzar, incluso algunos peligrosos. Su misión es demostrar que el high energy sigue vivo en México, a pesar de que han pasado 40 años desde sus inicios.

La producción maestra 2023 de Polymarchs se presentará el 8 de julio en la Sala de Armas. El evento contará con la colaboración especial de Fred Ventura, leyenda ítalo-disco high energy. A partir de las ocho de la noche, los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en el recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad, dentro de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, Iztacalco. Los boletos ya están disponibles en Xticket.mx, así que no pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje al pasado con el faraónico Polymarchs.