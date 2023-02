Planeta Polar, Bongo Hop y Sonoras Mil en el Hilvana

Planeta Polar + Bongo Hop + Sonoras Mil llegan al Foro Cultural Hilvana para dar un show de música electrónica tropical.

Pop tropical y música roots se dan cita en el Hilvana con músicos de Lituania, Francia y Colombia. Planeta Polar es la evolución electrónica de Parranda Polar, fresco y contagioso grupo de cumbia lituano. The Bongo Hop desde francia es un Dj de la escena de la música del mundo cercano al High Life de Ghana y al afrobeat de Ebo Taylor. La colombiana Sonoras Mil grupo que lleva la energía de la tropicalidad bizarra de grupos como Los Pirañas y Romperayo a un lugar pop electrónico.

“La vida solo puede mejorar luego de conocer a Planeta Polar. Debo de admitir que tenía mis dudas cuando escuché que había un grupo de Lituania tocando electro pop mezclado con cumbia ¡Y cantando en español! – pero me conquistaron por completo y no sé donde estaría si no los hubiera conocido”. Russ Slater – Sounds & Colours

Planeta Polar + Bongo Hop + Sonoras Mil se presentan en el Foro Cultural Hilvana el próximo domingo 26 de febrero. Av. México-Tenochtitlán 17, Buenavista, CDMX.