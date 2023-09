Mrs. Henry por fin se presentará en la CDMX

Luego de mucha expectativa el grupo chicano Mrs. Henry, proveniente del sur de California, visitará la Ciudad de México para presentarse en el teatro Ramiro Jiménez el próximo 19 de septiembre.

Tiempo atrás reportamos el exquisito show que Mrs. Henry tiene al subir a la tarima, una poderosa banda que te transporta en el tiempo a la era de oro del rock, para sacudirte y reenamorarte de la música hecha con guitarras, hoy día tan poco valorada.

Luego de una cancelación en el Festival City de Querétaro, la agrupación liderada por Daniel Cervantes se presentará por primera ocasión en el país, pisando un recinto de la capital para dar un show estelar e imperdible para los amantes del rock.

Si lo tuyo se encuentra entre los sonidos de Led Zeppelin, Cream, The Allman Brothers Band, The Who y Bob Dylan, Mrs. Henry es la banda que tienes que ver y seguir, ya que vivir la experiencia de un concierto es una dicha, que seguro será lo más cercano a disfrutar un show de una de los previamente mencionados en su apogeo.

Daniel Cervantes en la voz y la guitarra, Blake Dean en el bajo, Jody Bagley en los teclados y Chad Lee en la batería, dan vida a Mrs. Henry, agrupación de la que no necesitas más pretextos para ir a ver, así que apunta en tu calendario que tienes una cita para gozar de principio a fin uno de los mejores conciertos de rock que podrás ver en su estado puro y clásico.

En esta ocasión Mrs. Henry presentará su ópera rock Keep on rising, este show será el estreno global de esta pieza que promete dar continuidad a lo que los chicanos nos han dado previamente y nos emociona por completo.