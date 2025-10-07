Lorelle Meets The Obsolete presenta ‘Corporal’ en el Pasagüero

Lorelle Meets The Obsolete vuelve con Corporal, su séptimo disco y probablemente su trabajo más preciso y poderoso hasta ahora. El estreno no solo da la bienvenida a una nueva etapa, sino que viene con show incluido. La cita está puesta el sábado 11 de octubre en el Pasagüero, con Rogelio The IIIrd abriendo la noche y Ansiedad1000 tomando el control del after show.

El dúo mexicano lleva su sonido hacia un terreno más oscuro y electrónico, sin perder esa vibra psicodélica que los ha acompañado desde siempre. Corporal habla del cuerpo como campo de batalla y refugio: el que se agota, se resiste, desaparece o baila. Hay ruido, pero también claridad. Canciones que confrontan sin perder el pulso.

Si ya conoces a Lorelle… sabes que cada disco es una mutación. Si no, Corporal es un buen punto para entrar: denso, directo y con esa energía de empezar de nuevo sin mirar atrás. Una noche para dejarse llevar por el ruido, el eco y la sensación de que algo está por cambiar. Consigue tus boletos acá, y déjate llevar por cada beat.

