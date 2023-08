Hop 2 prepara un torneo de Jenga por parejas

La cerveza no viaja sola; así como es un catalizador social, también funciona para compartir, compartir una cita, una tarde, un concierto y a veces maridar con juegos de mesa es una gran opción, por eso los amigos de Hop 2 preparan un torneo de Jenga por parejas así que pon atención.

Si eres de los que tiene un don especial para sacar las piezas adecuadas, que no tienes pulso de maraquero y no tiras la torre de las piezas, aquí una opción para pasar una tarde perfecta en el Hop The Beer Experience 2 para enfrentarte en un torneo de Jenga, que puede ser el primer paso para que dejes esa aburrida chamba y te vuelvas un jugador profesional. El próximo sábado 26 de agosto a la 1:00pm en el Hop 2, que si no conoces está en Av. Cuauhtémoc 870, Narvarte.



Para participar necesitarás comprar tu registro, mismo tiene un costo de $300 pesos por pareja e incluye dos vasos de chela de la casa por persona. Que por cierto, ya tiene chela hecha en casa, cada semana va variando de acuerdo al maestro cervecero de casa y ahora tiene una session IPA (pregunta por la Colonia Clavería) que está deliciosa, como segunda opción la viena de la casa está incre.

El Hop The Beer Experience 2, es un lugar obligado para los amantes de las chelas artesanales, si te lo has perdido tengo el pretexto perfecto para que vayas ya que es el lugar con más llaves conectadas: 52, así es 52 chelas diferentes para ofrecerte en le momento.