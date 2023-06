Garbage anuncia su regreso a México

La lista de conciertos en México para el segundo semestre de 2023 continúa creciendo. Ahora, la icónica banda Garbage se ha unido a la agenda con un show que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en el Pepsi Center, en CDMX. Así que aparta la fecha y prepárate, porque nos espera una noche llena de nostalgia y mucho rock.

En cuanto a la venta de boletos, ojo aquí, que en esta ocasión la preventa será exclusivamente para los clientes de HSBC y se llevará a cabo el 3 y 4 de julio. Mientras que el 5 del mismo mes iniciará la venta al público en general a través del sitio web de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

La próxima visita de Garbage será para presentar su más reciente álbum de estudio, No Gods no masters, y de paso, darnos un recorrido por su extenso catálogo musical, incluyendo éxitos como “Stupid girl” y “Only happy when it rains”.