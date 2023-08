El Shirota presentará disco en Foro Indie Rocks! y prepara una extensa gira

El mundo entero se prepara para recibir una explosión de energía sonora con el esperado nuevo disco de El Shirota. Además para acompañar este lanzamiento tendremos un concierto de El Shirota el próximo 24 de agosto en el Foro Indie Rocks! de la CDMX con invitados especiales, así como una intensa gira que además de recorrer el país, los llevará a Europa.

El Shirota

Desde su formación en 2012 en Atizapán, Estado de México, El Shirota ha labrado un camino distinto en el mundo de la música con su sonido distintivo y su pasión inquebrantable. Fundada por Ignacio Gómez Kurth, Mauricio Avendaño, Alonso Salamanca y Emanuel Brenes, la banda ha evolucionado a lo largo de los años, encontrando su identidad y perfeccionando su enérgica propuesta musical.

La alineación actual de la banda está compuesta por músicos talentosos que aportan una combinación única de habilidades y creatividad: Rubén Anzaldúa en la guitarra y voz, Mauricio Avendaño en el bajo y voz, Ignacio Gómez Kurth en la guitarra y voz, y Gabriel Mendoza en la batería.

El camino de El Shirota no ha estado exento de logros significativos. Tras su fundación, la banda debutó con el Chiluca No Es Satélite EP en 2013, marcando el inicio de su viaje musical. Con cada paso, la banda continuó cautivando a su audiencia con múltiples EP y sencillos, incluyendo hits como “Tarde/Temprano” y “Carreta Furacão“. Este último logró el puesto número uno en el conteo anual de Reactor 105.7.

Sin embargo, fue su primer álbum, Tiempos Raros (Devil In The Woods, 2020), el que catapultó a El Shirota a nuevos niveles de reconocimiento. El álbum recibió reseñas positivas tanto en América Latina como en Estados Unidos, y sus canciones se abrieron paso en diversos medios, incluyendo series de televisión y videojuegos como “Chivas: El Rebaño Sagrado” de Amazon Prime y “Forza Horizon 5” de Microsoft.

Con su pasada producción, Niebla EP (Devil In The Woods, 2022), la banda siguió explorando nuevas dimensiones sonoras, incluyendo colaboraciones que desafían los límites de su propio género. El EP incluye la participación del bajista original del proyecto, Alonso Salamanca, en la canción “Tibio ft. Alo”, una fusión de géneros que combina elementos electrónicos con el característico sonido noise rock/alternativo de la banda.

Nuevo disco de El Shirota

El próximo 24 de agosto, los seguidores de El Shirota tendrán la oportunidad de ser testigos de esta evolución musical en vivo en el Foro Indie Rocks! de la Ciudad de México. La banda promete una presentación electrizante y llena de sorpresas, en la que compartirán las canciones de su nuevo disco Ni siquiera estamos listos para hablar. Una noche que promete ser memorable y que confirma que El Shirota es mucho más que una banda de rock convencional.

Si quieres hacerte de tus boletos sin los molestos cargos, puedes ir de forma presencial a La Bestia, Film Club Café y Fhauna donde podrás encontrarlos hasta un día antes del evento, así que opciones ya tienes, lo que no hay son pretexto para perderte este imperdible concierto de El Shirota a lado de Diles Que No Me Maten y Muérete Tú.