DJ Shadow nos abstraerá entre beats

Uno de los pioneros de la música electrónica contempóranea, DJ Shadow, se prepara para regresar a los escenarios de la capital azteca con una presentación única. Este magistral evento tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. DJ Shadow no solo ofrecerá un espectáculo en show, sino que también presentará su nuevo sencillo “You Played Me“, que forma parte de su próximo álbum, Action Aventure (que esperamos con mucha expectativa).

¿Por qué debo a ver a Dj Shadow?

El Dj y productor ha sido un sinónimo de innovación y vanguardia en la música electrónica. Su capacidad para fusionar géneros, experimentar con sonidos y desafiar las fronteras musicales lo ha convertido en un verdadero ícono del género. “You Player Me” continua redefiniendo la música electrónica.

El impacto de DJ Shadow se siente a nivel mundial, con más de dos millones de personas que lo escuchan mensualmente. Sorprendentemente, México es el país donde su música encuentra la mayor audiencia de acuerdo a las cifras de Spotify.

Los boletos estarán en preventa exclusiva para Banamex el 16 de octubre y saldrán a la venta general el martes 17 todo a través del Amo de los Boletos, los precios aún no se dan a conocer, así que esperamos poder compartir más detalles a la brevedad.