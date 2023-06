Chingadazo de Kung-Fu llevará su punk al Pabellón Oeste

Los de Chingadazo de Kung-Fu han confirmado que el próximo 16 de junio armarán tremenda fiesta en el Pabellón Oeste, en la Ciudad de México. El pretexto será celebrar su más reciente álbum de estudio, Siempre es domingo, y por supuesto, honrar sus casi diez años de carrera.

Lo mejor de todo es que en esta ocasión, la agrupación chilanga llegará acompañada de sus amigos y colegas Tolidos y Barney Gombo. Así que prepárate para disfrutar de una noche llena de punk y chelas durante la cual no pararemos de brincar y corear éxitos como “Rehab”, “No lo tomes a mal – no me toques ando chido” y “Si quieres honestidad (ni en visto me dejaste…)”.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Siempre es domingo es el tercer material discográfico de Chingadazo de Kung-Fu, con el cual el combo capitalino regresó a sus raíces, creando canciones directas, rápidas, concisas y con letras épicas con las que más de uno se sentirá identificado. El LP ya se encuentra disponible en plataformas digitales.